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لبنان

إسرائيل تزعم إسقاط طائرة "درون"... هل تعود لـ"الحزب"؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:55
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زعم متحدث باسم جيش العدوّ أنّ إسرائيل أسقطت في وقتٍ سابق من اليوم طائرة مُسيّرة "درون" تسللت من لبنان إلى الأراضي المحتلة قرب مستوطنة زرعيت، قائلاً "سنواصل العمل ضدّ أي انتهاك لسيادتنا".

وزعمت إذاعة جيش العدوّ الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أمنية، أنّ "الطائرة المسيّرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله".
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