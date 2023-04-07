صنع في هذه البلدة... لبنان يحصل على الميدالية الذهبية لأجود أنواع زيت الزيتون في العالم!

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بعد فوز زيت الزيتون اللبناني "Darmmess" بالميدالية الذهبية للعام 2023 في مسابقة عالمية في نيويورك، أجرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن إتصالا بصاحبة المنتج السيدة روز بشارة، وتقدم منها بالمباركة للقطاع الزراعي اللبناني بشكل عام ومنتجي زيت الزيتون في بلدة دير ميماس الجنوبية وجميع البلدات اللبنانية والسيدة روز بشكل خاص بهذا الانجاز العظيم بحيازتها الميدالية الذهبية للعام 2023 في مسابقة ضمت أجود أنواع زيت الزيتون في جميع الدول المنتجة في العالم.وأكد الحاج حسن، خلال الإتصال، أن "زيت الزيتون هو قطاع واعد ننافس فيه معظم الدول المصدرة، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات، ذلك يؤكد أننا قادرون على الخروج من هذه الأزمة بهمة وسواعد أبناء الوطن في القطاعين العام والخاص".