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لبنان

عقب إطلاق الصواريخ... هذا ما فعلته اليونيفيل

Lebanon 24
07-04-2023 | 12:14
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أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل، في تصريح لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "اليونيفيل فتحت تحقيقا في عمليات إطلاق الصواريخ والغارات الجوية التي وقعت يوم أمس وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم".
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وقالت: "يقوم جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل، بدعم من القوات المسلحة اللبنانية، بزيارة مواقع اطلاق وسقوط الصواريخ، لجمع الأدلة وتحديد الحقائق".
 
واضافت أرديل: "ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو يواصل اتصالاته مع الأطراف، من خلال آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل للمساعدة في الحد من التوتر على طول الخط الأزرق".
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