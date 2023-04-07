دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 98000 و98300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تتراوح ما بين 97800 و98200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement