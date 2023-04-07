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لبنان

توقيف 3 سوريين في الشمال.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
07-04-2023 | 12:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من مفرزة حلبا القضائية، أوقفت عصابة مؤلفة من 3 أشخاص سوريين في منطقة ببنين والبيرة وبرقايل بجرم ترويج مخدرات وعملة مزورة. وضبطت بحوزتهم كمية من الاموال المزورة والمخدرات، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.
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