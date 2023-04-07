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لبنان

جنبلاط عرض مع غريو التطورات السياسية

Lebanon 24
07-04-2023 | 13:03
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.
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جنبلاط

غريو

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