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لبنان

إصابة مواطنين بجروح بليغة.. ما الذي هاجمهم في هذه المنطقة؟ (صور)

Lebanon 24
07-04-2023 | 14:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن كلباً هاجم عدداً من المواطنين واصابهم بجروح بليغة في كفرذبد البقاع. 
 
ونقل على إثرها المصابون الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج. 
 
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