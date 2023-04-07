عن أحداث الجنوب أمس.. ماذا قال نصرالله؟

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قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة بمناسبة دينية إنه، ونظرًا لما حصل يوم أمس وفجر اليوم من أحداث في جنوب لبنان ونظرًا لترابط الأحداث في القدس والضفة الغربية وفي سوريا كونها تدور في محور واحد وقضية واحدة، سيترك الحديث بالتفصيل إلى يوم الجمعة المقبل في خلال كلمته المرتقبة بمناسبة يوم القدس العالمي.