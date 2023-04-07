Advertisement

لبنان

البطريرك ميناسيان: بدل التعايش والمحبّة بين بعضنا تباع الأوطان

Lebanon 24
07-04-2023 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1055115-638165019879231610.jpeg
Doc-P-1055115-638165019879231610.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك رتبة جناز المسيح، في كنيسة المخلص- برج حمود، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة بحضور السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا والسكرتير الاول والثاني في السفارة وفاعليات وجموع غفيرة من المؤمنين.
Advertisement
 
وألقى البطريرك ميناسيان عظة، قال فيها: "لا أدري ما هي النوايا التي تجمعنا اليوم في ذكرى صلب المسيح؟ هل نحن مجتمعون في كنيسة المخلّص لمشاهدة مسرحية دراماتيكية نتعايش معها لوقت وجيز أو نشاركها في حشرية المعرفة وماهية هذا الحدث؟".
 
 
وتابع: "في الماضي كانت الحشود الغفيرة وأصوات متعالية وفوضة قائمة وجميعهم ملتمون حول صليب يحمله شخص عُرف بالرجل الخيّر، الرجل الذي حوّل الماء للخمر في عرسِ قانا، الرجل الذي شفى العميان، وأعطى الخبز للجياع وأقام الموتى مِثل إبنة القائد. حشود تسير وراء ومع هذا الرجل الذي ساعد شعبَه وغمرهم بمحبتهِ حتى فدى من نفسه في سبيل خلاص نفوسهم ولكنّهم ساروا معه حتى الجلجلة وقلوبهم مليئة بالحقد والكراهية ساروا معه ليأكدوا صلبه وأصواتهم كانت تصرخ أصلبوه أصلبوه. يا للخذل والعار يا لنكران الجميل لشعب أكل وشرب ونال الشفاء والعجائب من الإله المتجسّد الذي فدى نفسه بالعطاء وخلاص البشرية من عبودية الشيطان لكنّه ما نال إلاّ الخيانة ونكران الجميل ليس فقط من الشعب بل من تلاميذه أيضًا يهوذا باعه بثلاثين فضّة وبطرس بنكرانه وبقية الرسل الذين هربوا وتركوه وحيدًا في أبدي المجرمين النكرين".
 
 
واعتبر أن "هذا السيناريو لا يزال يتكرّر حتى يومنا هذا في حياتنا الشخصية والاجتماعية والوطنية، وحتى العالمية. فبدل التعايش والمحبّة بين بعضنا البعض تحت النعم السماوية، ندعس بعضنا البعض وهكذا تباع الأوطان وشعوبها بأقل من ثلاثين فضّة"، وقال: "أكلنا ونعمنا في وطن منحنا إيّاه المخلّص مليئًا بالحرية والكرامة ولكنّنا يقينا مثل هؤلاء الذين عايشوا المسيح، نطعن بقلب مَن فدانا".
 
وأضاف: "ربمّا تريدون أن أُلمّح عن السياسة لتأخذوا عيرة أو خبرة ترددونها في هذا اليوم وللغير لا تنالوا غير ما قاله الفادي مخلصنا يسوع المسيح"، وأكمل قائلاً: "آبتي أغفر لهم لأنّهم لا يعلمون ما يفعلون" (لوقا 34،23) لا أدري أنا أيضًا إن كنّا نعلم ما نفعل ببعضنا البعض اجتماعيًا ووطنيًا، لا أدري لماذا نتجارب ونحن نعلم بكامل المعرفة إنّنا سواح على هذه الأرض. وكما يقول سفر دانيال (فصل 3-29) قد خطئنا واثمنا بارتدادنا عنك وارتكبنا خطايا جسيمة في كلّ شيء ولم نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما اوصينا به لتجربنا فلا تخذلنا للأبد لأجل اسمك ولا تنقض عهدك ولا تحوّل رحمتك عنّا في ذكرى يوم آلامك وصلبك وموتك على الصليب. ألتجئ إليك بقلب نادم وبروح تشدوا إليك طالبة الغفران مثلما غفرتّ لبطرس بنظرة وديّة فتذكر كلّ شيء قلته له فراح يبكي خيانته ونكرانه لمعلّمه الذي منحه كلّ شيء على هذه الأرض".

وفي الختام، قال: "حبّذا نحن أيضًا في ذكرى هذا اليوم الأليم نبكي على أغلاطنا ونعود إلى فادينا بقلب نقيّ وروح طاهرة متجددة بنعمته ونوره الغزير. تعالوا لنسجّد ونمجّد المخلّ على الصليب ...".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2023-04-08
23:05 | 2023-04-08
23:31 | 2023-04-08
23:45 | 2023-04-08
23:22 | 2023-04-08
23:40 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website