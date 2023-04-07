بعد مزاعم مقتل المطرانين المخطوفين.. عائلة المطران إبراهيم ترد على الحراش

أصدرت عائلة المطران يوحنا إبراهيم متروبوليت حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس بياناً نَفَت فيه ما ورد على لسان الشيخ عبد السلام الحراش، مُنسّق "التيار العربي المُقاوم"، في لبنان، وإعلانه مَقتل مطراني حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي منذ بداية اختطافهما، بحسب زعمه.

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وطالبت عائلة المطران المُغيّب في بيانها من الشيخ الحراش تقديم أدلّة ماديّة وحسيّة تؤكّد مزاعمه بحسب ما جاءَ في البيان، وإلا ستكون العائلة مُضطرّة لتقديم إخبار بحقّه ومُلاحقته قضائياً لدى الجهات المُختصّة في لبنان.



وتابعَ البيان: "إن كان أحداً قد استثمر في قضية المطرانين المخطوفين وأدخلها في دائرة الإعلام والدعاية، فإن المدعو عبد السلام الحراش هو وأمثاله ومن يوجههم ويدعمهم استثمروا ومازالوا يستثمرون في قضية المطران المُغيّب يوحنا إبراهيم".





وأكد البيان أننا "كعائلة ومُحبيّ المطران إبراهيم ومعنا جميع المُخلصين لم يكن ولن يكون همّنا سوى الوصول إلى الحقيقة والحقيقة فقط، وكشف مصير رمز وجوهرة عائلتنا وكنيستنا السريانية الأرثوذكسية المُغيّب المطران يوحنا إبراهيم، وعودته إلينا سالماً حيّاً، ونرفض أية مزاعم تنذر بالسوء بحقه، وإن لناظره قريب".



في الختام، قال: "إيماناً منا بحقّ الردّ وإيضاح الحقيقة حتى لا يؤخذ ما ورد في تصريح المدعو الشيخ عبد السلام الحراش مأخذَ الجدِ، نرجو نشر هذا النَفي والردّ الصادر منا نحن عائلة المطران المُغيّب يوحنا إبراهيم في نفس المكان الذي نشر فيه تصريح المذكور".