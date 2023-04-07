نقابة العاملين الزراعيين في الجنوب تدين استهداف اسرائيل مصادر عيش عائلات لبنانية

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أدانت نقابة العاملين في زراعة الخضار في جنوب لبنان "الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت أراض لبنانية وممتلكات وأصابت مصادر عيش العاملين في القطاع الزراعي، حيث تسبب القصف الإسرائيلي بإتلاف وتدمير حقول موز وليمون وخضار وقفران نحل، تشكل مصدر رزق لبعض العائلات اللبنانية"، معتبرة أن "هذا القصف يدل على أصالة العقل التدميري العدواني للعدو الصهيوني" .ورأت النقابة في بيان، أن "هذه الإعتداءات التي جاءت متزامنة مع حملة القمع الوحشي التي تمارسها العصابات الصهيونية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الحامي للمسجد الأقصى، لن ترهب الشعب اللبناني في تأييده للشعب الفلسطيني، ودفاعه البطولي عن الأرض والمقدسات".وإذ وجهت الى الشعب الفلسطيني "تحية تقدير وإجلال على مواقفه البطولية المتصدية لهمجية الإحتلال وإجراءاته العدوانية"، رأت النقابة أن "مواجهة الاحتلال لا تكون إلا بالمزيد من دعم المقاومة في لبنان وفلسطين، والوقوف إلى جانبها وإلى جانب الشّعب الفلسطيني المقاوم، لأنهما الخيار الوحيد لردع العدو الصهيوني وتحقيق النصر وتحرير الأرض والمقدسات".ودعت النقابة الدولة اللبنانية والجهات المعنية "إلى المسارعة للكشف على الأضرار ومعاينتها، في سبيل التعويض على العائلات اللبنانية التي استهدفت جراء القصف".