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شهد جنوب لبنان في الساعات الماضية تصعيدا هو الأخطر والاوسع منذ عدوان تموز العام 2006، وتاليا انتهاكا هو الأخطر للقرار 1701، وذلك على وقع التوترالشديد بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس المحتلة واحتجازه وقتل عشرات الفلسطينيين والذي اثار ترددات غاضبة عربية وعالمية.لبنان عاش ساعات عصيبة في سباق محموم بين الاحتواء والتصعيد فرسائل الفصائل الفلسطينية من فوق الحدود اللبنانية لا ناقة له فيها ولا جمل وهو الذي وضع نفسه في غرفة مراقبة تطورات المشاهد الديبلوماسية في المنطقة التي من شأنها رسم خارطة طريق مستقبلية للاستقرار الموعود خصوصا بعد الاعلان رسميا من بكين عن تفعيل العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران.ومنذ قليل زعم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، في منطقة مستوطنة زريت وتمت مراقبة الطائرة بدون طيار من قبل نظام التحكم طوال الحادث"، مشيرا إلى "أننا سنواصل العمل ضد أي انتهاك لسيادتنا. وكان جيش العدو الاسرائيلي قد قصف اهدافا للبنية التحتية التابعة لحماس فجر اليوم جنوب لبنان، ليعود ويعلن عن عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحدودية مع لبنان وقطاع غزة فيما سارعت اليونيفيل الى التأكيد ان لبنان وإسرائيل لا يريدان الحرب وعملت مع الجيش اللبناني على الكشف على مكان سقوط الصواريخ الاسرائيلية في سهل القليلة ورأس العين.اما في الداخل اليوم فقد احيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي رتبة دفن المصلوب وسط دعوات الى تعلم الغفران والتضحية من اجل الخير العام وجعل قلوب اللبنانيين مهد القيامة المجيدة.الجميع مسؤولون ، لكن لا أحد يتحمل المسؤولية...من أطلق الصواريخ ؟ هل يعقل أن لا أحد أعلن مسؤوليته؟ هذا تطور جديد! في السابق كانت توضع البيانات تحت اسماء وهمية ، اليوم لم يعودوا مضطرين إلى استخدام أسماء وهمية ، يطلقون الصواريخ ويتركون للآخرين أنْ يكتشفوا الفاعل، وحتى لو تم اكتشافه ، فالنفي جاهز . هذه هي قواعد اللعبة الجديدة : الجنوب ساحة مباحة لمن يمتلك الصواريخ ، وهي موجودة لدى أكثر من طرف في الجنوب سواء أكان لبنانيا أو فلسطينيا ، أما كيف تصل إلى أماكن إطلاقها ، فهي الفضيحة الكبرى وعنوانها : الأمن " كرتون" أو هناك " قبة باط "، وفي الحالين النتيجة ذاتها . والقاعدة الثانية هي ما اصطلح على تسميته " توحيد الساحات " او " وحدة الساحات" ، والمقصود لبنان وغزة والضفة . وهكذا لا يعود لبنان دولة بل " ساحة " للإيجار أو للإستخدام، أو مجرد منصة لأطلاق الصواريخ، وبين الصاروخ والصاروخ ، يحق للبناني أن يسأل : وماذا عن الدولة ؟ أين هي ؟ هل تحولت إلى مجرد "مكتب إعلامي" يصدر بيانات؟ بصرف النظر عن الفعل وردة الفعل والتداعيات ، فإن هذه المهزلة تضع البلد، كل البلد، على كف عفريت ، في ظل وضع مأزم على كل المستويات ، ولم يكن ينقصه ليتأزم أكثر سوى حفنة من الصواريخ.لليوم الثاني على التوالي ، خطف الوضع في الجنوب المشهد السياسي الذي يراوح في جمود قاتل، وغابت كل التطورات وراء تطور الجنوب.عالميا، وفي أول ردة فعل أميركية على التقارب السعودي مع إيران وكذلك مع سوريا ، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال الخميس 6 أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وخلال زيارة غير معلنة إلى الرياض قبل أيام، عبر لولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، عن أن واشنطن شعرت بالصدمة من تقارب الرياض مع طهران ودمشق. ولم تورد الصحيفة رد المملكة على شعور واشنطن بالصدمة.هدوء حذر في جنوب لبنان بعد فجر اعتداءات اسرائيلية طالت عدة مناطق في مدينة صور ومحيطها. لوهلة ظن بنيامين نتنياهو أن الفرصة أتته على متن رشقة صواريخ للخروج على متنها وبحجتها من المأزق الوجودي الذي وضع الكيان الصهيوني فيه بفعل سياساته الرعناء وتحالفاته الجوفاء. أزبد وأرغد مع أركان حكومته والكابينت والقيادة العسكرية لكن في الواقع لم تتطابق حسابات حقله مع حسابات الواقع فكان عدوانه بحجم قدرته.وفيما عاد الهدوء الى الحدود مع فلسطين المحتلة تواصل التصعيد في قطاع غزة غارات اسرائيلية على مواقع للمقاومة التي ردت بدك المستوطنات واكدت الدفاع عن الفلسطينيين والمقدسات في كل زمان ومكان وفي مواجهة اي عدوان.بالتوازي يواصل المحتل الاسرائيلي عمليات إقتحامه للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين لليوم الثالث على التوالي ويعزز اجراءاته في القدس المحتلة وقيوده على الفلسطينيين في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك وسط احتجاجات في الاراضي المحتلة تنديدا بالاعتداء على الاقصى . وفي غور الاردن عملية اطلاق نار راح ضحيتها ثلاثة مستوطنين وصفت بالقاسية بحسب اعلام العدو الاسرائيلي.اما في المشهد اليمني اقتراب من التوصل لمسودة سلام شاملة برعاية دولية سيتم الاعلان عنها مساء اليوم في السعودية بحضور ممثلي دور كبرى ومشاركة ايرانية.وفي المشهد الدولي محادثات ثنائية بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في العاصمة بكين وتاكيد على مواصلة الحوارات المشتركة بين البلدين.هذا في وقت اعلن فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن انجاز التحضيرات لعقد اجتماع وزاري رباعي يضم كل من سوريا وتركيا وايران وروسيا لتطبيع العلاقات مع سوريا وتاكيد على الحوار المباشر بين جميع الاطراف.واليوم يوم الجمعة العظيمة التي احياها مسيحيو العالم الذين يتبعون التقويم الغربي قداديس وصلوات فيما اعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ان البابا فرانسيس دعا الى هدنة في اوكرانيا خلال احتفالات الكاثوليك والارثوذكس في عيد الفصح.اهلا بكم في دولة حماس وحزب الله وايران. فالصواريخ التي اُطلقت بين الامس واليوم من الاراضي اللبنانية أكدت المؤكد من جديد. لقد انطلقت من منطقة يسيطر عليها حزب الله، علما انها منطقة خاضعة "مبدئيا" للقرار 1701، اي يجب ان تكون "مبدئيا" ايضا خالية تماما من السلاح غير الشرعي باستثناء السلاح الشرعي اللبناني. لكن ما حصل اثبت العكس تماما. فحزب الله الذي يسيطر على المنطقة سيطرة شبه كاملة ، سمح لحركة "حماس" ان توجه نار صواريخها نحو شمال اسرائيل، وذلك لاسباب اقليمية بحتة. اي ان الحزب نفذ بالواسطة ما هو عاجز عن تنفيذه مباشرة، وخصوصا ان ما ينفذه مباشرة يرتب اعباء قوية عليه وعلى ايران، لا يستطيعان تحملها في الوقت الراهن. فهل قدر اللبنانيين في ظل هيمنة قوى الممانعة على القرار فيه, ان يتحول صندوق بريد ومنصة لتوجيه الرسائل على انواعها؟ وهل انتقلنا من زمن "فتح لاند" في ستينات القرن الفائت، الى زمن "حماس لاند" وشركائها في الوطن والمهجر في القرن الحادي والعشرين؟والمستغرب اكثر ان اسماعيل هنية، الذي دعا الى مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم في بيروت، لم يظهر له اثر، اذ اختفى عن الانظار وتهرب من مقابلة الصحافيين. كل ذلك يجري فيما السلطة اللبنانية شبه غائبة عما حصل. هكذا فالالام اللبنانية مستمرة في جمعة الالام، والاسئلة في هذا الاطار كثيرة. اذ كيف يأتي هنية الى لبنان، ويجتمع بالفصائل الفسلسطينية وبالامين العام لحزب الله من دون ان يكترث بالدولة اللبنانية وبمسؤوليها؟ وهل يحق لرئيس المكتب السياسي ل "حماس" ان يحض الفصائل الفلسطينية على توحيد صفوفها وتصعيد مقاومتها في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي انطلاقا من لبنان؟ لقد اصبح لبنان ارضا بلا دولة وبلا سيادة نهائيا، بل اصبح ارضا سائبة لحماس وجماعة الممانعة يفعلون بها ما يشاؤون. فاين الحكومة الميقاتية من كل ما حصل؟ الا يستدعي الامر عقد جلسة لمجلس الوزراء للحفاظ على ما تبقى من سيادة وهيبة؟ لكن من اين الهيبة والسيادة والكرامة في ظل هكذا حكومة.. ففاقد الشيء لا يعطيه!بات من الواضح ان عزوف مرشح الفرض يشكل المدخل العملي الوحيد لولوج باب الحل الرئاسي والانقاذي للبنان مما يتخبط فيه منذ اكثر من ثلاثين سنة.فعلى مستوى الشكل، الترشيح لم يمر، حيث اتى على لسان الرئيس نبيه بري، لا صاحب العلاقة، ليتحول سليمان فرنجية، ربما من حيث لا يريد، الى مرشح حركة أمل وحزب الله، لا مرشح الوفاق اللبناني المأمول. وعلى مستوى الميثاق، الترشيح لم يمر، فلا شرعية تمثيلية كافية لترشيح فرنجية، في ضوء رفض الغالبية الساحقة من النواب المسيحيين، لا انتخابه فقط، بل حتى تأمين النصاب: فالتيار الوطني الحر على موقفه، والقوات اللبنانية تؤكد يوميا انها لن تسمح لمرشح الثامن من آذار بالوصول بمعزل عن اي تدخل اقليمي، ومواقف الكتائب والنواب المنفردين المعارضين لفرنجية لم يعد بجديد. هذا مع العلم، ان الشرعية الميثاقية غير الكافية للانتخاب، ليست مسيحية فقط، بل سنية ودرزية ايضا، في ضوء المواقف المعلنة لممثلي المكونين المذكورين في مجلس النواب.وعلى مستوى مشروع الانقاذ، الترشيح لم يمر، فلا خطوط عريضة واضحة للسنوات الست القادمة، ولا مقاربات معروفة للملفات الاشكالية، ولا حتى مجرد توضيح للمواقف السابقة المثيرة للجدل حول النفط والغاز، وقتل الاصهرة، فضلا عن الدفاع عن بعض المطلوبين، الى جانب الالتباس الذي اثير اخيرا بعد العقوبات الاميركية على الاخوين رحمة.وعلى مستوى الجو الاقليمي والدولي المؤاتي، الترشيح لم يمر. فكل محاولات التلطيف والتخفيف والتجميل لم تنفع، لأن الوقائع معروفة، ويدركها الجميع. فهل سيعاد النظر بعد الاعياد بالموقف في ضوء الطريق المسدود؟ كل اللبنانيين يأملون في ذلك، عساه يفتح ثغرة امام البحث عن مرشح مقبول، وحل قابل للتنفيذ.اما في حال العكس، اي في حال الرهان على التطورات المتسارعة في المحيط ليصبح المرفوض مقبولا، والمفروض منشودا، فذلك لن يعني الا شيئا واحدا: درب جلجلة لبنان لا يزال طويلا، والمعاناة ستستمر، وهو ما صلى جميع الناس اليوم كي يتحقق عكسه، في رتب سجدة الصليب التي عمت لبنان.اما البداية، فمع جلجلة من نوع آخر. جلجلة الجنوب الذي يراهن البعض على اعادته ساحة، وهو ما تصدى له في الساعات الاخيرة، لبنان الشعبي كما الرسمي.انه فالقُ القدسِ الذي هزَّ تل ابيب مُحدِثاً دماراً كبيراً في بنيانِ الوعيِ الصهيوني وموقعاً اصاباتٍ بالغةً بهيبةِ الكيانِ وردعِه وسطوةِ جيشِه..على توقيتِ القدسِ ضُبِطَتْ كلُّ الساعاتِ وتَحَرَّكَت كلُّ الساحات، وجُمِعَت كلُّ الاتجاهات من الجنوبِ الى غزةَ فاُسودِ الضفةِ وفرسانِ الاغوار، ما أحالَ حكومةَ التبجحِ الصهيوني نادياً مقتصراً دورُه على تقييمِ الوضعِ ورفعِ التأهبِ والاستنفار، مع خشيةِ المحللينَ الصهاينةَ ان تجرهُّم بتهَوُّرِها الى المزيد من الدمارِ ودفعِ الاثمان ..أما جولاتُ الجنونِ التي طالت قطاعَ غزةَ ومنطقةَ القليلة والرشيدية جنوبَ لبنان، فكانت – حتى الآن – كمَن يصرخُ في حفرةٍ لتخفيفِ غضبِه وتجنيبِ نفسِه التداعيات، فنُفِّذت غاراتٌ جويةٌ وصلياتٌ صاروخية ٌ لرفعِ العتبِ عن كاهلِ حكومةٍ مفلسةٍ رغمَ تبجُّحِها، وجيشٍ مُنهَكٍ رغمَ ترَسانتِه، ومجتمعٍ مُفكَّكٍ الى حدِّ الاقتتال..ومعَ ايامِ القدسِ المفعمةِ بروحِ التضحيةِ والثباتِ والجهاد، عسى ان يكونَ الصهاينة قد فَهِموا انَ للاقصى رباً يَحميهِ ورجالاً تَفديهِ، وسيوفاً وصواريخَ، ورصاصاً مُحكَماً في قلبِ أمنِهم زمنَ اعلى درجاتِ استنفارِهم، كما فعلَ فدائيٌ في منطقةِ الاغوار منزلاً القِصاصَ العادلَ بثلاثةٍ من المستوطنين ..فكلُّ عنترياتِ قادتِهم لن تَنفعَهم ولا كلُّ التهديدِ والتهويل، فتوازنُ الردعِ قائمٌ وحاضرٌ كما أكدَ نائبُ الامينِ العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فالمجاهدون الفلسطينيون في الميدان، وكلُّ محورِ المقاومةِ في يقَظةٍ كما قال.