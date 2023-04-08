واشنطن تحذّر: استخدام لبنان نقطة انطلاق لهجمات صاروخيّة يُعرّضه للخطر

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أعربت الولايات المتحدة عن دعمها إسرائيل، من دون أن تؤيد صراحةً الغارات التي شنّتها الدولة العبريّة على الجنوب اللبناني ردًّا منها على تلك الصواريخ، بحسب وكالة فرانس برس.وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة، "نحضّ على وقف التصعيد من كل الجوانب، ونعترف بأن إسرائيل تستطيع ممارسة حقّها الطبيعي في الدفاع عن النفس".وأضاف المتحدث: "استخدام لبنان نقطة انطلاق لهجمات صاروخيّة ضدّ إسرائيل يُعرّض لبنان للخطر ويزيد احتمال توسّع النزاع".