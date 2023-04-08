عودة الهدوء الى الجنوب بعد "الرسائل العسكرية".. والبلاد دخلت اجازة الاعياد

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عاد الهدوء الى ساحة الجنوب بعد يومين من "الرسائل العسكرية الطارئة" التي احيت المخاوف من استخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات التي لا طائل له بها، خصوصا في طل التدهور المتزايد للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية.في المقابل، لم يسجل المشهد الداخلي أي جديد في ظل دخول البلاد عطلة الأعياد التي ستمتد الى يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع استئناف البحث الحكومي في موضوع الزيادات والمحفزات المتوقعة لموظفي القطاع العام، قبل تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء لدرسها واقرارها.