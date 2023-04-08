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مع دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، بدأت الأحزاب السياسية بالحراك الميداني وعقد إجتماعات داخلية وتنسيقية من أجل وضع الخطوط العريضة لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية وخاصةً لجهة التحالفات.وفي هذا السياق علم "" أن حزب الطاشناق قرر خوض المعركة البلدية والإختيارية "بنفس جديد".ووفق مصادر الحزب "لن تكون هناك تحالفات جامدة وخاصةً في بيروت وزحلة حيث سترى القيادة أين هي مصلحة الحزب إن في لوائح المخاتير أو البلدية ولا تعنيها التحالفات السابقة التي نسجت في النيابة، فكل معركة لها ظروفها، فأين تكون مصلحة الحزب يكون التحالف والترشيح".وتابعت المصادر"أما في المتن الشمالي وخاصةً برج حمود ، فلا مشكلة أبداً حيث ان الثقل الشعبي لحزب الطاشناق يسهل عليه خوض المعركة بمفرده".