قلق من ابتعاد الحليف عن حليفه

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تسود حالة من عدم الارتباح اوساط مرجعية سياسية كبيرة بسبب التمايز غير المتوقع الذي يعتمده زعيم سياسي عريق حليف لهذه المرجعية في عدة استحقاقات اهمها الاستحقاق الرئاسي.وبحسب مصادر مطلعة فإن المرجعية السياسية كانت تبني خطتها السياسية والرئاسية على قاعدة وقوف حليفها الى جانبها في لحظة الحسم الرئاسية، لكن هذا الامر لم يحصل.وتسيطر الاعتبارات الاقليمية على سلوك حليف هذه المرجعية الذي لا يرغب بإغضاب اي من الافرقاء، علما انه قام بخطوة رئاسية خلال الايام الماضية هي التي ازعجت المرجعية المقصودة.