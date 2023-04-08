العقوبات "بلا فاعلية"

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يتردد ان بعض الدول الاوروبية وفي مقدمها فرنسا قررت فرض عقوبات مباشرة ضد بعض القيادات السياسية التي تعرقل عملية انتخاب رئيس جديد للبنان.لكن اوساطا ديبلوماسية وازنة اعتبرت ان العقوبات لا تشكل ضغطاً حقيقيا على القوى السياسية الداخلية، لانها تستخف بتأثيرها، في حين ان العقوبات الاميركية هي الوحيدة التي توجع المعاقَبين.