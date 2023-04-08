لبنان وإندونيسيا وجهاً لوجه..

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يلعب منتخب لبنان ضد إندونيسيا اليوم السبت عند الثانية والنصف بعد الظهر، ضمن التصفيات الآسيوية للسيدات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. وستقام المباراة على ملعب الرئيس فؤاد شهاب في جونية.وكان منتخب لبنان قد افتتح التصفيات بمواجهة منتخب الصين تايبيه، وانتهى اللقاء بفوز الأخير 1-5.ويتنافس 26 منتخباً ضمن سبع مجموعات على مركزين آسيويين، وستلعب الجولة الأولى من التصفيات بنظام المجموعات (خمس مجموعات من أربع فرق ومجموعتين من ثلاث)، يتنافسون في شكل دوري من جولة واحدة بطريقة التجمع لكل مجموعة.ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى الجولة الثانية حيث ستنضم إليهم الفرق الخمس الأعلى تصنيفاً وهي: كوريا الشمالية، اليابان، أستراليا الصين، وكوريا الجنوبية. وتستند تصنيفات الجولة الأولى إلى أحدث تصنيف عالمي للسيدات من فيفا صدر في 9 كانون الأول 2022، في حين أُدرج المشاركين الذين لم يظهروا في جدول الترتيب كفرق غير مصنفة.ويتأهل 12 فريقاً إلى الجولة الثانية يتم توزيعها على 3 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الأول عن كل مجموعة إلى جانب أفضل ثاني إلى الجولة الثالثة حيث يلعبون بنظام الدوري على أرضهم وخارجها مع الفائزين النهائيين المؤهلين لبطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات في باريس في عام 2024.المجموعة السادسةوتضم المجموعة السادسة من الجولة الأولى للتصفيات: منتخب لبنان، الصين تايبيه، ومنتخب إندونيسيا.وستلعب المباراة الأخيرة لهذه المجموعة الثلاثاء المقبل بين الصين تايبيه وإندونيسيا.وستكون هذه المشاركة الثانية للبنان في التصفيات، بعد خروجه من الدور الأول في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020.