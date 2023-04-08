نائب ينتقد خطوات الوزير: "الافضل تأجيل الانتخابات"

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في دردشةٍ نيابية قبيل الدخول الى رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس في الكسليك، إنتقد أحد النواب، ممن يؤيدون علنا تأجيل الانتخابات البلدية، خطوات وزير الداخلية بسام مولوي المتسارعة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، قائلا:كيف سيؤمن آلاف الموظفين لإدارة العملية الإنتخابية، في ظل الاضراب المستمر الموظفين وصعوبة النقل والتكاليف الباهطة؟ ومن اين سيأتي بالاموال؟وتابع النائب " الافضل ان نعمل على ارجاء الانتخابات لانو الجو في القرى والبلدات غير ملائم لنا".