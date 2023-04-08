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لبنان
"حركات" أزعجت المشاركين: ماذا حصل في الكسليك؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-04-2023
|
03:45
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بعد الهيصة والتصفيق الحاد والهتاف للرئيس ميشال عون من قبل مجموعة الحرس القديم في القداس الاخير الذي شارك فيه في ولايته الرئاسية في كنيسة مار مارون في الجميّزة، عاود "التيار الوطني الحر" الكرّة بالأمس.
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وفي المعلومات أن تعليمات أعطيت لعدد من المناصرين اللصيقين بـ" التيار" بالتوجه صباح الجمعة الى قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس الكسليك حيث تقام رتبة سجدة الصليب "لاقامة ترحيب يليق بالرئيس عون"، وفق توجيهات المعنيين. وقد وصل هؤلاء المناصرين الى الكسليك عند الساعة العاشرة إلا ربعا وجلسوا في المقاعد الخلفية وعلى الأطراف، ولدى دخول عون بدأوا فوراً بالتصفيق الحاد وباطلاق بعض الهتافات، ولكن المنظمين سارعوا الى إسكاتهم بعد ظهور علامات الإنزعاج من قبل الحاضرين وخاصة الأكليروس ، كون المكان للصلاة وخاصةً في يوم الجمعة العظيمة .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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