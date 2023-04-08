هل سيعيد لبنان علاقاته مع سوريا إلى طبيعتها؟

Advertisement

في تحول ساحر للأحداث في المنطقة في عام 2023، يبدو أن الدبلوماسية هي الرائدة في الشرق الأوسط.وبحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "في هذا الصدد، التقى وزير الخارجية الأردني ونائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في 28 آذار لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية - ولا سيما تلك المتعلقة بسوريا. إن الاجتماع مهم، بالنظر إلى التحول الدبلوماسي السريع في كل أنحاء المنطقة في ما يتعلق بالرئيس السوري بشار الأسد. ومع ذلك، ففي حين يعمل الأردن على حشد الدعم لخطته "خطوة بخطوة" بشأن سوريا، ظلت بيروت هادئة نسبيًا في ما يتعلق بدور دمشق في المنطقة. ومع ذلك، فإن للبنان مصالح جادة في سوريا ستوجه مقاربته للأسد في عام 2023 مع تصاعد المشاركة الدبلوماسية في كل أنحاء المنطقة".وتابع الموقع، "وتطرق اجتماع وزيري الخارجية إلى القضايا التي تمس البلدين في ما يتعلق بسوريا. ناقش المسؤولان ملف اللاجئين بإسهاب - وهو موضوع صعب بالنظر إلى أعداد اللاجئين السوريين الكبيرة في الدول المجاورة. ويستضيف لبنان رسمياً حوالي 822000 لاجئ، وبحسب بعض التقديرات تصل إلى 1.5 مليون عند النظر إلى السوريين غير المسجلين. في غضون ذلك، يستضيف الأردن ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ سوري. ومع ذلك، في حين هيمنت قضية اللاجئين على المحادثات بشأن سوريا، عززت مبادرة "خطوة بخطوة" المستمرة في الأردن تركيز الاجتماع على دمشق".وأضاف الموقع، "لقد دعمت عمان بهدوء هذا النهج، الذي يركز على الذوبان الدبلوماسي المتدرج مع الحكومة السورية مقابل تنازلات موازية تتكون من إصلاحات سياسية، غالبًا ما توصف بأنها حماية للاجئين العائدين إلى مجتمعاتهم، ومكافحة التهريب، وتهدئة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران داخل سوريا. لقد فشلت الخطة حتى الآن، لأن جهود إعادة التطبيع الأردنية مع الأسد لم تبطئ التهريب على طول الحدود الأردنية السورية أو طرد المجموعات المدعومة من إيران من المنطقة الحدودية. عوضاً عن ذلك، تستمر الجهود بقيادة الإمارات العربية المتحدة في حشد أكبر قدر من التركيز والتقدم، وإن كان ذلك دون تقديم الكثير من الإصلاح أو الوعود السياسية الواضحة من الجانب السوري".وبحسب الموقع، "ومع ذلك، أعرب وفد بيروت عن دعمه للمبادرة الأردنية. في الواقع، تدعم الحكومة اللبنانية علنًا العديد من مجالات التركيز ضمن خطة الأردن - أي عودة اللاجئين.وأوضح بو حبيب ذلك، مشيرًا إلى أن "المأساة الإنسانية ليست فقط مأساة المدنيين النازحين من أرضهم ووطنهم، ولكنها أيضًا تحد كبير للبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة السياسية والأمنية". تصريح وزير الخارجية يعكس بالتأكيد تفكير بيروت في الملف السوري".وتابع الموقع، "ومع ذلك، فإن القضايا الأخرى المرتبطة بالملف السوري لها أيضًا أهمية كبيرة بالنسبة للبنان. وهذا يشمل رغبة عامة في الاستقرار في جارتها الشرقية، لا سيما في ظل الترابط العميق بين البلدين. في الواقع، غالبًا ما يؤدي عدم الاستقرار في أحد هذين البلدين إلى نتيجة مماثلة في الآخر، وأفضل مثال على ذلك هو أزمة العملة اللبنانية التي أدت إلى مشاكل نقدية مماثلة في سوريا في السنوات الأخيرة. يسير الترابط والاستقرار أيضًا جنبًا إلى جنب مع مصلحة لبنانية أساسية أخرى؛ وبالتحديد، إتمام وتنفيذ صفقة طاقة تم التفاوض عليها أواخر عام 2021 بين لبنان وسوريا والأردن ومصر. الأهم من ذلك، ساعد المسؤولون الأميركيون في التوسط في الصفقة. ويحدد الاتفاق الإطار لقرض قيمته 300 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل إصلاحات خط الغاز العربي في سوريا والتي من شأنها أن تسهل جزئيا تدفق الغاز من مصر والأردن إلى سوريا وشمال لبنان".وأضاف الموقع، "الصفقة معطلة حاليًا بسبب الإصلاحات اللبنانية المتأخرة لقطاع الكهرباء والمراجعة المفترضة المستمرة للعقوبات الأميركية. وقد رفضت كل من مصر والبنك الدولي حتى الآن البدء في تنفيذ الصفقة دون تأكيد واشنطن بأنها لا تنتهك نظام العقوبات على سوريا وإصلاحات بيروت لأنظمة الكهرباء غير الفعالة للغاية، على التوالي. على وجه التحديد، يتعلق القلق بالتفاصيل الواردة في الاتفاقية التي تنص على نسبة صغيرة من الغاز للحكومة السورية كنوع من الدفع مقابل قسمها من خط الأنابيب. في الوقت الحالي، لا تسمح العقوبات الأميركية بأي واردات أو استثمارات لقطاع الطاقة في سوريا".وتابع الموقع، "وبالنظر إلى هذه المصالح وعلاقتها العميقة الجذور باستقرار لبنان الشامل، فإن بيروت تولي أهمية كبيرة لعودة سوريا إلى الحضن الدبلوماسي الإقليمي. من المحتمل أن ينظر القادة اللبنانيون إلى خطة عمان "خطوة بخطوة" على أنها آلية جدية لمثل هذه الاحتمالات، حتى لو كانت عناصر مكافحة التهريب تلحق ضرراً مباشراً بفصائل لبنانية معينة (حزب الله تحديداً). ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان لبنان ينظر إلى "خطوة بخطوة" على أنها آلية لتحولات دولية أوسع نطاقا في سوريا".وبحسب الموقع، "من المؤكد أن المشهد السياسي في لبنان أبعد ما يكون عن التماسك مثل أي سياق في كل أنحاء العالم. جزء كبير من السكان معادون بشدة لسوريا ومعادون للأسد - وبالتحديد تحالف 14 آذار المكون من القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، والعديد من النواب المستقلين، والأحزاب الصغيرة، وتيار المستقبل. وتتعارض هذه الأحزاب مع تحالف 8 آذار الموالي لسوريا بقيادة حزب الله والمكون من حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر".وختم الموقع، "في نهاية المطاف، يتمتع حزب الله بأكبر قدر من القوة والنفوذ في لبنان ويمكنه بسهولة أن يملي ليس فقط النتيجة الرئاسية ولكن أيضاً ارتباط بيروت بدمشق. لهذه الأسباب، من المرجح أن يظل لبنان في ظل جهود إعادة التطبيع الإقليمي الأوسع المرتبطة بنظام الأسد مع التركيز بشدة على ملف اللاجئين السوريين على المدى القريب - بغض النظر عن دعمه لجهود عمان".