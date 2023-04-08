اجتماعٌ بين ميقاتي ووزير الخارجية بشأن أحداث الجنوب.. ماذا تقرّر؟

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم، لمتابعة البحث في الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الاراضي اللبنانية.

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وشارك في الإجتماع مدير مكتب الوزير السفير وليد حيدر.

وأعلن الوزير بو حبيب أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة.

وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جواً وبراً وبحراً.