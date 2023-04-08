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لبنان

داخل مؤسسات سياحية في بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت البلدية (صور)

Lebanon 24
08-04-2023 | 04:11
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وبناء على إقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود مؤخراً قرارين حملا الرقم 353 و 354/ب تاريخ 2023/4/6 قضيا بإقفال ووضع الأختام على مكبرات الصوت ومعدات الموسيقى العائدة لمؤسستين سياحيتين في مدينة بيروت، أحدهما بصورة دائمة نظراً لتكرار المخالفات.
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وجاء في القرار 353/ب ما يلي:

المادة الأولى: يُعاد إقفال ووضع الأختام بصورة دائمة على كافة معدات الموسـيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة السياحية " Under Ground" الكائنة في شارع أرمينيا – محلة مار مخايل ويُمنع تشغيل أي جهاز يصدر عنه موسيقى طوال فترة وضع الأختام.
المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الختم تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 368 من قانون العقوبات وإقفال الملهى نهائياً.

كذلك، فقد جاء في القرار 354/ب ما يلي:
 
المادة الأولى: تُقفل وتوضع الأختام على كافة معدات الموسـيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة السياحية "Tequila" الكائنة في شارع أرمينيا، محلة مار مخايل ويُمنع تشغيل أي جهاز يصدرعنه موسيقى طوال فترة وضع الأختام.
المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الختم تحـت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 368 من قانون العقوبات وإقفال الملهى نهائياً.
وكلّف المحافظ عبود مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج حرس بيروت تنفيذ هذين القرارين".
 
 
 
 
 
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