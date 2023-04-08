توقيف شخصين من عصابة تسرق الكابلات الكهربائية... هذا ما ضبط بحوزتهما

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة الكابلات الكهربائية التي كثرت في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت الشعبة دورياتها في المناطق التي تحدث فيها هذه العمليات للحد منها وتوقيف مرتكبيها.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة إلى تحديد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الأسلاك الكهربائية وبيعها، ومن بينهم كل من: ي. خ. (مواليد العام 1988، لبناني) وي. ع. (مواليد العام 1987، سوري).وقد تبين أن الأول من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وتهديد وتسبب بإيذاء وقدح وذم، وهو سجين سابق، ويوجد بحقه خلاصة حكم.بتاريخ 30-3-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بعد أن تم رصدهما داخل إحدى البؤر في محلة أرض جلول أثناء قيامهما ببيع كمية كبيرة من النحاس، وضبطت سيارة رباعية الدفع نوع شيروكي وبيك أب.بتفتيشهما والمركبتين الآليتين، عثر على مسدس حربي مع ممشط و/5/ طلقات، سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف مع /3/ مماشط و/39/ طلقة، وسكين يدوية الصنع. كذلك تم ضبط كمية من النحاس المعروضة للبيع والتي قدرت زنتها بحوالى /620/ كلغ.بالتحقيق معهما، اعترفا بتشكيلهما مع آخرين عصابة تسرق الكابلات النحاسية، وأنهما يقومان بتخبئة المسروقات في منزل الأول وبيعها داخل بؤر الخردة لقاء بدل مادي يوزع بينهما وبين أفراد العصابة.تم حجز البيك أب والسيارة رباعية الدفع عدليا.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".