إستنفار عامّ لجيش العدوّ... كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبيّة اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الهدوء الحذر لا يزال يخيم على جانبي الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة لليوم الثاني على التوالي، في القطاعين الاوسط والشرقي، في ظل حالة من الاستنفار العام لجيش العدوّ الإسرائيلي في النقاط القريبة من الخط الازرق، انطلاقا من محور مزارع شبعا المحتلة، وحتى تلال العديسة، مرورا بالغجر والوزاني وعين عرب.

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وفي الجانب اللبناني يتابع الجيش بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل تسيير الدوريات واعمال المراقبة بهدف الحفاظ على الأمن والهدوء، ومساعدة المواطنين والحد من الانتهاكات الاسرائلية للسيادة اللبنانية على غرار ما حصل خلال اليومين الماضين.