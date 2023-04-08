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لبنان

كيف علّق الإتحاد الأوروبي على أحداث جنوب لبنان؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 05:32
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دان الاتحاد الأوروبي، السبت، الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى "ضبط النفس".

وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل بعد هجمات الجمعة في تل أبيب إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه".
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كذلك، دان بوريل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، وقال: "نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

تفاصيل عملية تل أبيب

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلاً عن شهود عيان إن سيارة كانت تقود بسرعة دخلت محطة وقود بالقرب من كورنيش تل أبيب.
ودهست المركبة عدداً من الراجلين، ثم شرع السائق في إطلاق النار من النافذة، وبعد ذلك استدار يميناً، وانقلبت السيارة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "مقتل منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه"، وقد تبين أنه سائح ويبلغ من العمر 30 عاماً، وقد لقي حتفه بعد إصابته برصاصةٍ في رأسه. 
وفق خدمة الإسعاف الإسرائيلية فإن جرحى هجوم تل أبيب هم سياح أجانب.

لبنان

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