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لبنان

ملاحقة وتبادل لإطلاق النار بين الجيش ومواطنَين... ماذا حصل في هذه البلدة؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 05:41
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 7/4/2023، بعد عملية متابعة أمنية قامت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة نحلة بملاحقة سيارة من نوع جيب شيروكي دون لوحات يستقلها السجين الفار من سجن جب جنين المواطن (م.ف.) برفقة المواطن (إ.ي.)، فأقدم الأخيران على إطلاق النار باتجاه الدورية وردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة (م.ف.) ونقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة، وهو مطلوب بجرائم الإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دورية للجيش وإصابة أحد العسكريين بتاريخ 3/1/2023. كما أوقفت الدورية (إ.ي.) وضَبطت سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف مع ذخيرته وكمية من حشيشة الكيف.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
وكان "لبنان 24"، نشر خبراً صباح اليوم، أنّ الجيش أوقف المطلوب الفار من سجن جب جنين بعدما كمن له. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
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