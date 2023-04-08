Advertisement

لبنان

مفاجأة في لبنان من مركز رصد الزلازل.. ما الذي كُشِف اليوم؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1055293-638165559840879230.jpg
Doc-P-1055293-638165559840879230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اجتماع عمل مع الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين وفريق عمل المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس.
 
وعقب الإجتماع، قال ياسين:"كان نقاش علمي مع علماء المركز حول رصد الزلازل والتسونامي، لكن الهدف الاساسي هو الاطلاع على ما سجّلته اجهزة رصد المركز من اشارات غير منطقية عبر السنوات، وبعد تحليلها يظهر تمركز هذه الإشارات وتوقيتها بعمل المقالع المخالفة التي تستبيح الجبال عبر تفجيرها".
Advertisement

وتابع: "قمنا بعشرات الدعاوى على أصحاب المقالع المخالفة وطلبنا اقفالهم بالشمع الأحمر، وسنرسل هذه المعلومات العلمية لهيئة القضايا لضمها الى ملفات الدعاوى، ومع وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الاقفال".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2023-04-08
23:05 | 2023-04-08
23:31 | 2023-04-08
23:45 | 2023-04-08
23:22 | 2023-04-08
23:40 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website