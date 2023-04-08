مفاجأة في لبنان من مركز رصد الزلازل.. ما الذي كُشِف اليوم؟

عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اجتماع عمل مع الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين وفريق عمل المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس.

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وعقب الإجتماع، قال ياسين:"كان نقاش علمي مع علماء المركز حول رصد الزلازل والتسونامي، لكن الهدف الاساسي هو الاطلاع على ما سجّلته اجهزة رصد المركز من اشارات غير منطقية عبر السنوات، وبعد تحليلها يظهر تمركز هذه الإشارات وتوقيتها بعمل المقالع المخالفة التي تستبيح الجبال عبر تفجيرها".وتابع: "قمنا بعشرات الدعاوى على أصحاب المقالع المخالفة وطلبنا اقفالهم بالشمع الأحمر، وسنرسل هذه المعلومات العلمية لهيئة القضايا لضمها الى ملفات الدعاوى، ومع وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الاقفال".