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لبنان

سرقة ألواح الطاقة الشمسية المخصصة لبئر ايعات

Lebanon 24
08-04-2023 | 06:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا ليل أمس، ألواح الطاقة الشمسية المخصصة لبئر بلدة ايعات.
 
 
وقدرت قيمة المسروقات بقيمة 5 الاف دولار أميركي، وقد ادعى رئيس البلدية حسين شفيق عبد الساتر على مجهولين في مخفر بعلبك.
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سرقة

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