سرقة ألواح الطاقة الشمسية المخصصة لبئر ايعات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا ليل أمس، ألواح الطاقة الشمسية المخصصة لبئر بلدة ايعات.





وقدرت قيمة المسروقات بقيمة 5 الاف دولار أميركي، وقد ادعى رئيس البلدية حسين شفيق عبد الساتر على مجهولين في مخفر بعلبك.

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