عايد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس اللبنانيين بالفصح، وقال في بيان: "مع فجر عيد القيامة المجيدة اتمنى للبنان القيامة والخلاص. نرجو أن تكون مواسم الأعياد أزماناً سلامية مليئة بالنعم والبركات، وأن يستعيد لبنان تألقه وريادته ويستكمل مؤسساته الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية ويعود منارة هداية للقيم الروحية وواحة تفاعل للمحبة ووطن تلاق للثقافات والحضارات".

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