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لبنان

منخفضات جويّة ستضرب لبنان... إستعدّوا للأمطار الغزيرة والثلوج!

Lebanon 24
08-04-2023 | 07:24
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يؤثّر على لبنان طقسٌ مستقرّ يترافق مع كتلٍ حارّة نسبيًّا فوق منطقتنا، ما يؤدّي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستتخطّى معدّلاتها الموسميّة.

وتكون الرياح ناشطة أحياناً خصوصاّ في المناطق الجبلية وشمالاً وفي الداخل، وستؤثّر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية بدءاً من بعد ظهر الاثنين وتشتدّ منتصف الأسبوع المقبل، تترافق مع أمطار غزيرة وثلوج جبلاً ١٥٠٠ متر.
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وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و٢٤ درحة، بقاعاً بين ٨ و٢٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و٢٠ درجة.
- الجو غائم بسحب عالية ومتوسطة.
- الرياح شمالية غربية نشطة شمالاً وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلاً بين ٦٠ و٨٠%.
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الأحد:
 
مستقر وحار والجو غائم إجمالاً بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال ضئيل لزخات مطر خفيفة والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح بين ٢٠ و٣١ ساحلاً وبين ١٥ و٢٩ بقاعاً وبين ١٤ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح متقلبة قوية خصوصاً على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

- الإثنين:
 
يتحول الطقس غير مستقر وحارّ قليلاً والجو غائم إجمالاً بسحب عالية ومتوسطة وترتفع الرطوبة بعد الظهر مع احتمال أمطار رعدية خصوصاً جبلاً وفي الداخل، والحرارة تبقى مرتفعة وفوق المعدلات وتتراوح بين ١٨ و٢٨ ساحلاً وبين ١٣ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح متقلبة قوية خصوصاً في الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
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