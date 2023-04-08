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لبنان

توقيف مطلوب بجرائم احتيال وسلب وترويج عملة مزيّفة.. هل من وقع ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 07:34
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المسّتمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها.
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بتاريخ 5-4-2023 وفي محلة غاليري سمعان، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت عناصر المكتب المذكور من توقيف المدعو:

ح. ض. (مواليد عام 1999، لبناني)
بجرائم احتيال وسلب وترويج عملة مزيّفة، وبتفتيشه ضبطت بحوزته مسدساً حربياً.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر-بولفار كميل شمعون أو الاتصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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