يزبك: انتخاب الرئيس يحفظ المؤسسات

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شدد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك على "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لحفظ مؤسسات الدولة".وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة بوداي: "نحن بحاجة إلى دولة، وهذه لا تقوم إلا بالمؤسسات التي لا تحفظ إلا عبر انتخاب رئيس للجمهورية".ودعا إلى "عدم انتظار الخارج ليملي علينا رئيسا، إنما المطلوب من اللبنانيين الذين يدعون السياسة والعقلاء منهم، أن يجتمعوا ويتفقوا ويتحاوروا لانتخاب شخصية صادقة شفافة قوية وخادمة لمجتمعها، واللبنانيون لن يستطيوا اختيار مثل هذه الشخصية، إلا عند تخليهم عن أنانيتهم وشخصانيتهم، لا أن ينتظروا الخارج، لأن الخارج غير مهتم بلبنان".