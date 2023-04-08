وزارة الاعلام: لا صحة لهذا الخبر

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صدر عن وزارة الإعلام بيان جاء فيه: "عمد أحد المواقع الإلكترونية إلى بثّ تقرير لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، يدّعي مروّجه أنّ وزير الإعلام المهندس زياد المكاري تخلّى عن مبنى تلفزيون لبنان في الحازمية لصالح المنتج صادق الصبّاح، وأنّه في صدد التوقيع على اتفاق يمنح بموجبه السيد الصبّاح أحد أصول وزارة الإعلام العقارية لبناء مدينة إنتاج إعلامي.إنّ وزارة الإعلام، إذ تؤكّد مجدداً أنّ مضمون التقرير عارٍ من الصحة تماماً، تلفت إلى أنّ السيّد الصبّاح اسم على مسمّى، وأنّه قيمة وطنية كبيرة تعتزّ وزارة الإعلام وأيّ وزارة بالتعامل معها، وهو مفضل بإسهاماته على العديد من وزارات الدولة وإداراتها وليس العكس، كما وتشدّد الوزارة الإعلام أنّها تراعي في كلّ أعمالها الأصول والقوانين المرعية الإجراء، وبالتالي ليست في وارد توقيع أيّ عقد يتعلّق بأصول الوزارة العقارية دون مراعاة الأصول".وختم البيان: تتمنّى وزارة الإعلام على جميع الوسائل الإعلامية توخّي الدقة والحذر ومراجعة الوزارة في كلّ ما يخصّها قبل نشر أيّ خبر".