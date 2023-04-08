دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 96600 و96900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 97500 و97800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.