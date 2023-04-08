بشرى إلى المواطنين... في هذا التاريخ ستفتح هيئة إدارة السير أبوابها

تنفيذاً للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل بصورة طبيعية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل يوم الثلاثاء ١١-٤-٢٠٢٣، في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، على ان يكون العمل بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وفقًا لما يلي:

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