Advertisement

لبنان

بشرى إلى المواطنين... في هذا التاريخ ستفتح هيئة إدارة السير أبوابها

Lebanon 24
08-04-2023 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1055347-638165694430938886.jpg
Doc-P-1055347-638165694430938886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
تنفيذاً للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل بصورة طبيعية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل يوم الثلاثاء ١١-٤-٢٠٢٣، في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، على ان يكون العمل بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وفقًا لما يلي:
Advertisement

- نهار الثلاثاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (0 – 1 – 2 – 3).
- نهار الأربعاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (4 – 5 – 6).
- نهار الخميس لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (7 – 8 – 9).

مع الإشارة إلى أن السيارات المستوردة الجديدة بحسب ما هو ملحوظ على الشهادة الجمركية العائدة لها معفاة من الكشف الفني في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وعلى أصحابها التقدم بمعاملاتهم مباشرة إلى دائرة التسجيل دون إحضار مركباتهم إلى المصلحة أو الأقسام التابعة لها.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2023-04-08
23:05 | 2023-04-08
23:31 | 2023-04-08
23:45 | 2023-04-08
23:22 | 2023-04-08
23:40 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website