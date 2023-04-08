بري: فلتحمل مناسبة عيد الفصح بشارة أمل لقيامة لبنان

Advertisement

بمناسبه عيد الفصح المجيد توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالتهنئه آملاً أن تحمل هذه المناسبة المباركة هذا العام بشارة أمل لقيامة لبنان، وموعداً لإنتصار إرادة الخير والحياة لدى اللبنانيين ونهاية لدرب الجلجلة .وختم بري: "في عيد الفصح تحية إعتزاز وتقدير الى فلسطين الى أرض صاحب القيامة الحقيقية والفدائي الأول في التاريخ السيد المسيح عليه السلام ، حيث في البدء كان كلمة حق وأستحال بعد القيامة كلمة أزلية ، من هناك من جبل الزيتون والطور ، الى القدس الى المعتكفين في رحاب الأقصى وباحاته ...هم اليوم البشارة والوعد بالقيامة والعبور من العبودية والإحتلال الى الحرية والتحرر".