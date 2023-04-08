إطلاق نار بسبب المولّدات!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تسجيل إطلاق نار في منطقة الزاهريّة في طرابلس، على خلفية إشتراك مولدات، ما أدى إلى إصابة "ط.ي" بطلق ناري في قدمه.





وفرّ مطلق النار إلى جهّة مجهولة، فيما نُقل الجريح إلى المستشفى.