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لبنان

جنبلاط: لمعالجة الأزمات المستعصية وفي مقدمتها انتخاب رئيس وتشكيل حكومة

Lebanon 24
08-04-2023 | 10:24
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توّجه رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الى "أبناء الطوائف المسيحية بالتهاني بحلول عيد الفصح المجيد"، متمنياً أن "يحلّ الاستقرار والأمان في ربوع الوطن الذي يجب أن تبقى مسؤولية صونه وإبعاده عن القضايا الشائكة في ظل الواقع العام المأزوم، أولويةً مشتركة"، داعيًا إلى "الإنصراف الى معالجة الأزمات المستعصية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمالية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات للعب دورها الطبيعي والمطلوب".
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كما توجه النائب جنبلاط من أبناء الشعب الفلسطيني، "بتحية إكبار على صمودهم بوجه الغطرسة الاسرائيلية، مستنكرا في هذا السياق "الاعتداءات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي على المصلّين في المسجد الأقصى أخيراً، وتلك التي طالت قطاع غزة والأراضي اللبنانية".
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