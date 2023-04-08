هل وافق جعجع على ترشيح جهاد أزعور للرئاسة؟ معلومات تكشف التفاصيل

كشفت قناة "الجديد"، اليوم السبت، عن أنّ هناك محاولات إقناع تُبذل باتجاه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع من أجل السير بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهوريّة.
وأشارت القناة إلى أنّ "رفض جعجع لطرح أزعور ما زال مُسيطراً حتى اللحظة"، موضحةً أنّ "المطران أنطوان أبو نجم بدأ بإستطلاع رأي جعجع حول إمكانية التوافق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على ترشيح أزعور".
كذلك، فقد لفتت "الجديد" إلى أنَّ السفير السّعودي في لبنان وليد البخاري جسّ نبض جعجع للسير بأزعور، مشيرةً إلى أنه "بعد تردّد معلومات عن لقاء جعجع بالوزير السابق، كشفت المصادر أن زيارة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة لجعجع مؤخراً هدفت لإقناع الأخير بانتخاب أزعور لمواجهة مُرشّح الثنائي الشيعيّ".