على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 96,800 و97,100 ليرة للدولار الاميركي.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 96600 و96900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.