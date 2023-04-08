خبرٌ جديد يهمّكم عن "النافعة".. ماذا حدث قبل ساعات؟

أكّدت مصادر ناشطة في قطاع تسجيل السّيارات لـ"لبنان24" أنَّ هناك ترحيباً بقرار وزارة الداخلية بإستئناف العمل في مراكز النافعة وتسجيل الآليات والمركبات خلال الأسبوع المقبل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن هناك تساؤلات تُطرح بين الموظفين المعنيين عما إذا كانت الآلية التي أعلنتها الوزارة في بيانها لتسجيل السيارات، سيجري اعتمادها فعلياً أم لا من قبل الموظفين المعنيين.

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وأوضحت المصادر أنّ إتصالات نشطت خلال السّاعات الماضية بين مختلف الموظفين في مراكز النافعة المُختلفة لتبيان ما إذا كانت العودة ستكون قائمة فعلياً اعتباراً من الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أنّ "الكثير من معقبي المعاملات وأصحاب مكاتب التسجيل امتنعوا حالياً عن قبول أي مستندات من المواطنين قبل التثبت من فتح النافعة فعلياً وبشكل دوريّ"، وختمت: "مع ذلك، فإنّ الآمال معقودة حول عدم حصول أي عوائق لوجستية أو تقنية خلال تلبية طلبات المواطنين. وأوضحت المصادر أنّ إتصالات نشطت خلال السّاعات الماضية بين مختلف الموظفين في مراكز النافعة المُختلفة لتبيان ما إذا كانت العودة ستكون قائمة فعلياً اعتباراً من الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أنّ "الكثير من معقبي المعاملات وأصحاب مكاتب التسجيل امتنعوا حالياً عن قبول أي مستندات من المواطنين قبل التثبت من فتح النافعة فعلياً وبشكل دوريّ"، وختمت: "مع ذلك، فإنّ الآمال معقودة حول عدم حصول أي عوائق لوجستية أو تقنية خلال تلبية طلبات المواطنين.

بيان وزارة الداخلية



وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً، اليوم السبت، جاء فيه: "تنفيذاً للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل بصورة طبيعية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل يوم الثلاثاء 11/4/2023، في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، على ان يكون العمل بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وفقًا لما يلي:

- نهار الثلاثاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (0 – 1 – 2 – 3).

- نهار الأربعاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (4 – 5 – 6).

- نهار الخميس لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (7 – 8 – 9).

مع الإشارة إلى أن السيارات المستوردة الجديدة بحسب ما هو ملحوظ على الشهادة الجمركية العائدة لها معفاة من الكشف الفني في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وعلى أصحابها التقدم بمعاملاتهم مباشرة إلى دائرة التسجيل دون إحضار مركباتهم إلى المصلحة أو الأقسام التابعة لها".