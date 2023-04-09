من "لبنان 24"... فصح مجيد

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على رغم الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان في هذه الأيام العصيبة فإن "لبنان24" يتوجه إلى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي بأحر التهاني بعيد الفصح المجيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يسكب فيض رحمته على لبنان السائر في درب الجلجلة الطويل، على امل أن تكون قيامته قريبة، وأن تنكشح الغمامة السوداء عن سمائه، وأن تعود من جديد إلى صفائها، بعد أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية وتُستعاد معه مؤسسات الدولة عافيتها وحيويتها.كل عام وأنتم بألف خير.