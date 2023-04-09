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لا شك أن الأمور في لبنان بعد التطور الأمني في الجنوب سترخي بظلالها على المشهد العام، لكن الاكيد أن ما يحصل، مرده بحسب مصادر مطلعة ل لبنان 24، أن هناك من يريد توتير الاوضاع كردة فعل على الإتفاق الإيراني- السعودي.وتعتبر المصادر "ان الاسابيع المقبلة ستحمل مزيدا من الخطوات الأميركية ضد لبنان، وسط معلومات وصلت إلى اسماع هذه المصادر ان سلاح العقوبات الاميركية عائد وبقوة".