إطلاق نار كثيف... إليكم ما جرى في هذا المنطقة

وقع اشكال في بعلبك بين عباس عقيد الطقش والفلسطيني سليمان حمود، بدأ في محل الصرافة الخاص بقاسم شقير، وإنتقل الى محيط محطة الطقش، حيث تطور الى اطلاق نار كثيف بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

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