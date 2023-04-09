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لبنان

إطلاق نار كثيف... إليكم ما جرى في هذا المنطقة

Lebanon 24
09-04-2023 | 01:28
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وقع اشكال في بعلبك بين عباس عقيد الطقش والفلسطيني سليمان حمود، بدأ في محل الصرافة الخاص بقاسم شقير، وإنتقل الى محيط محطة الطقش، حيث تطور الى اطلاق نار كثيف بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
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