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لبنان

"المركزي" يلجم سعر الدولار.. ولكن "إلى متى"؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 01:38
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لفت مصدر إقتصادي بارز الى أن العمل على منصة صيرفة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية وبوتيرة عالية أدى من دون أي شك الى لجم سعر صرف الدولار وإنخفاضه الى ما دون المئة الف ليرة ، مبدياً استغرابه من طول فترة التداول بهذا الحجم على صيرفة وقدرة المصرف المركزي على شراء الليرة اللبنانية على هذا السعر ، حيث أكد في الوقت عينه أن هذا التداول هو قسري وليس رضائيا وسينتهي مع حلول عيد الفطر.
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وقال" مصرف لبنان أصبح يملك اليوم من خلال هذه العملية الكتلة النقدية الأكبر من الليرة اللبنانية بعد شهر من جمعها عبر منصة صيرفة وهو سيتحكم بسوق الشراء وسيكون بحاجة لشراء كميات من الدولارات من السوق الموازية لعدة متطلبات، وهذا أمر  حتمي ومؤكد في ظل غياب أي حل سياسي.

لبنان

خاص

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