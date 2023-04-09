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لبنان

من نصرالله.. قرارٌ لافت اتُّخذ وهذه حيثياته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-04-2023 | 01:45
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خلال مُحاضرة له، يوم الجمعة الماضي، آثر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تأجيل الحديث عمّا حصل من أحداث في الجنوب يوم الخميس، وذلك عقب حادثة إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
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وفي حين أشار نصرالله إلى أنه سيتحدث عن تفاصيل ما جرى خلال مناسبة "يوم القدس العالميّ"، رأت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" أنّ نصرالله قد يكون آثر التريّث قليلاً لانكشاف تفاصيل ما حصل في الجنوب، باعتبار أن التعليق على القضية بسرعة قد يكونُ "دعسة ناقصة" من "حزب الله"، وأضافت: "إزاء ذلك، تعامل نصرالله بحكمة مع الأمر، ولكي لا تكون هناك معطيات ناقصة، قرّر إرجاء الحديث عما حدث إلى وقتٍ لاحق".

لبنان

خاص

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