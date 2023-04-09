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لبنان

الـ hooooooooo ترد على "الحرس القديم"

Lebanon 24
09-04-2023 | 02:15
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لا تزال اصداء ما حصل يوم الجمعة الفائت في الكسليك خلال رتبة "سجدة المصلوب"، محور متابعة. 
وفي معلومات اضافية أنه ما إن دخل الرئيس السابق ميشال عون الى الكنيسة وحيته مجموعة "الحرس القديم"، حتى كانت ردة فعل عكسية من بعض الحضور الذين ردوا : hoooooooo.
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مصادر في جامعة الروح القدس في الكسليك أبدت امتعاضها مما جرى، وتبيّن أن دخول مجموعة "الحرس القديم" تمّ بتنسيق مع موظفين في الجامعة تولوا تسهيل دخول أفراد المجموعة وعملوا على توزيعهم على مدرجات الكنيسة.

وكان " لبنان 24" نشر امس معلومات (للاطلاع على ما تم نشره في الامس تحت عنوان "حركات" أزعجت المشاركين: ماذا حصل في الكسليك؟، اضغط هنا) افادت أن تعليمات أعطيت لعدد من المناصرين اللصيقين بـ" التيار" بالتوجه صباح الجمعة الى قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس الكسليك حيث تقام رتبة سجدة الصليب "لاقامة ترحيب يليق بالرئيس عون"، وفق توجيهات المعنيين. وقد وصل هؤلاء المناصرين الى الكسليك عند الساعة العاشرة إلا ربعا وجلسوا في المقاعد الخلفية وعلى الأطراف، ولدى دخول عون بدأوا فوراً بالتصفيق الحاد وباطلاق بعض الهتافات، ولكن المنظمين سارعوا الى إسكاتهم بعد ظهور علامات الإنزعاج من قبل الحاضرين وخاصة الأكليروس ، كون المكان للصلاة وخاصةً في يوم الجمعة العظيمة .

لبنان

خاص

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