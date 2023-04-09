أمر طارئ قد يؤخر معاملات "النافعة" والوزير مصر على الموعد

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كشف مصدر إداري ان الجهود المبذولة لاعادة فتح أبواب "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات "في الدكوانة في الأيام العشرة المقبلة ،قد تصطدم بأمر طارئ.وأكد أن هناك مشكلة لم يتم إيجاد لها حل حتى الساعة وهي إنجاز المعاملات وأرشفتها وحفظها ، كون العناصر العسكرية بما فيهم الضباط الذين فصلوا الى النافعة لم يفلحوا حتى الساعة بمعرفة كيفية إنجاز المعاملات لكون هناك معاملات ممكننة وأخرى يدوية، ويبدو أن هناك ضياعا كاملا عند منْ أوكل إليهم إنجاز هذه المعاملات وحتى الساعة لم يفلحوا في كيفية إنجازها .الا أن المصدر اكد ان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بالتعاون مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ، وهو المدير العام الموقت ل"هيئة إدارة السير والآليات والمركبات "بالوكالة يسعيان جاهداً الى مساندة الموظفين والعاملين الجدد في الهيئة وسيبذلون كل جهد لفتح الهيئة ابوابها في الموعد الذي حددته الوزارة ،بحسب المصدر .وكانت وزارة الداخلية والبلديات اعلنت امس إستئناف العمل يوم الثلاثاء ١١-٤-٢٠٢٣، في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، وذلك على ان يكون العمل بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.