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لبنان

لقاءٌ بين نصرالله ووفد من "حماس".. تفاصيل تكشف ما بحثه الطرفان (صورة)

Lebanon 24
09-04-2023 | 02:23
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استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله رئيس المكتب السياسي لحركة ‏"حماس" إسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري والوفد القيادي للحركة.
وخلال اللقاء، جرى استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى ‏والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.‏
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