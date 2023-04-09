لقاءٌ بين نصرالله ووفد من "حماس".. تفاصيل تكشف ما بحثه الطرفان (صورة)

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله رئيس المكتب السياسي لحركة ‏"حماس" إسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري والوفد القيادي للحركة.



وخلال اللقاء، جرى استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى ‏والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.‏

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